Genova – Ha risposto ad un invito su una nota piattaforma per appuntamenti ma quando si è presentata è stata sequestrata e violentata. E’ successo nella notte tra il 13 ed il 14 marzo 2024, e i carabinieri della Stazione di Genova Sampierdarena hanno arrestato per violenza sessuale e sequestro di persona un ragazzo 21enne.

Fortunatamente la giovane è riuscita ad inviare un messaggio ad una amica che ha chiamato il pronto intervento 112 con tanto di coordinate GPS satellitari.

Immediato l’invio di pattuglie da parte della centrale operativa del comando provinciale, che verificavano quale fosse lo stabile da cui proveniva il segnale del cellulare della giovane per poi, indirizzati dalle urla della ragazza, individuare l’appartamento.

Una volta entrati i carabinieri si sono trovati davanti la vittima, una donna di 30 anni e il suo aguzzino.

Dagli accertamenti è emerso che i due si erano conosciuti su un sito di incontri per poi darsi appuntamento nell’appartamento dell’uomo.

Qui, presumibilmente a seguito di un diverbio, l’uomo ha impedito alla donna di andarsene e l’ha aggredita sessualmente dopo averle strappato di dosso i vestiti.

Fortunatamente la ragazza è riuscita a mandare una richiesta di aiuto alla sua amica che ha immediatamente contattato il 112

Il ragazzo è stato arrestato per violenza sessuale e trasferito nel carcere di Marassi.

Resta importante ricordare che il numero di episodi di questo tipo è in aumento e l’invito è quello di incontrarsi in luoghi aperti al pubblico prima di invitare la persona a casa o di recarsi presso la sua abitazione.

E’ inoltre buona norma informare persone amiche dell’appuntamento e concordare una forma di messaggio di sicurezza per chiedere aiuto in caso di bisogno.