Correnti d’aria umida dai quadranti meridionali accompagnano il passaggio di una debole perturbazione che porterà un forte aumento della nuvolosità e qualche precipitazione di modesta entità.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 15 Marzo 2024

Giornata in prevalenza grigia sulla nostra regione anche se non si escludono temporanee occhiate di sole nell’arco della giornata. Possibili piogge deboli o pioviggini sul settore centro-orientale; più asciutto a ponente con schiarite tra Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Venti deboli o moderati tra sud e sud ovest.

Mare generalmente mosso.

Temperature in aumento le minime, in leggero calo le massime

Costa: Min: +10/+12°C – Max: +12/+14°C

Interno: Min: 2/+7°C – Max: +7°C/+12°C