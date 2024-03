Savona – Un incontro per parlare della “guerra del gas e dei rigassificatori, sabato 16 marzo alle 17 alla Sms Fornaci Giardino Serenella.

Proseguono le iniziative di protesta contro il progetto per la costruzione di un rigassificatore a Vado Ligure che, secondo chi protesta, verrebbe realizzato di fronte alle spiagge bandiera blu e ai margini dell’area protetta di Bergeggi. La risposta dei cittadini punta su una serie di manifestazioni di protesta ma anche di approfondimento dei temi ambientali in relazione all’utilizzo di energie alternative a gas, carbone e petrolio.

Un’ importante iniziativa è quella in programma sabato 16 marzo alle ore 17,00 alla sms Fornaci Giardino Serenella. “La guerra del gas e dei rigassificatori”, il titolo più che eloquente.

Parteciperanno esponenti di spicco dei Verdi europei, del movimento 5 Stelle e associazioni ambientaliste.

All’incontro partecipano Benedetta Scuderi, esperta di politiche energetiche, consulente di stabilità ambientale e candidata alle elezioni europee per i Verdi, Alfonso Scarano, analista finanziario indipendente, vice presidente del Cerste, centro europeo della ricerca economica e tecnologica, Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento Europeo, Kitta Marenco, del direttivo savonese di Uniti per la Costituzione, Paolo Ugolini, del MoVimento 5 Stelle della Regione Liguria.

Ad introdurre il dibattito sarà Gabriella Branca, assessore all’educazione e alla cittadinanza attiva nel comune di Savona e Simona Simonetti, co-portavoce Europa Verde della Regione Liguria. Ad organizzare l’evento Alessandro Dighero e Oriana Moreschini, in collaborazione con i comitati “No al Rigassificatore-Fermiamo il mostro” e “Quelli della Catena”.