Alassio (Savona) – Verranno celebrati questa mattina, alle 10, presso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Stellanello i funerali di Simone Rossi, l’ex assessore di Alassio morto dopo essere stato travolto da una valanga nella zona di Molini di Triora, durante un’escursione di sci alpinismo.

La cittadina di Alassio ha decretato il lutto cittadino e le bandiere del Comune saranno a mezz’asta e il Comune parteciperà alle Esequie con il Gonfalone cittadino.

Attività commerciali ed eventi previsti non subiranno invece modifiche poiché si ritiene tale scelta più coerente con le attività sempre portate avanti da Simone Rossi per la sua Città, nell’ambito dei ruoli istituzionali che ha ricoperto e per il suo impegno costante nelle associazioni locali, a partire da quelle sportive, che l’hanno portato a occuparsi in prima persona di numerose manifestazioni.

Il Sindaco invita invece la cittadinanza, i titolari di attività commerciali, i pubblici esercenti e tutto il tessuto cittadino a osservare un minuto di silenzio alle ore 10.