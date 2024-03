Genova – Indagini in corso per il cucciolo di pastore maremmano precipitato da una finestra di un condominio di via Piombelli a Rivarolo.

L’animale sarebbe sfuggito al controllo dei padroni lanciandosi da una finestra o da un terrazzo al secondo piano di un palazzo. Un volo di diversi metri terminato sul cofano di un’auto che ha forse attutito in parte la caduta e il colpo.

Sul posto è accorsa la Croce Gialla in servizio veterinario e il cucciolo è stato preso in custodia e portato d’urgenza in una clinica veterinaria dove il personale sta cercando di capire se l’animale abbia riportato lesioni interne.

Al momento l’animale non sarebbe in pericolo di morte.

(notizia in aggiornamento)