Genova – Una maxi rissa è scoppiata nella notte tra sabato e domenica davanti ad un locale situato tra piazza Savio e via Cornigliano. Diversi i giovani che hanno partecipato alla violenta lite, con molti di loro che sono riusciti a fuggire quando hanno visto arrivare le forze dell’ordine.

La polizia ha fermato cinque persone, tutte di età compresa tra i 21 e i 31 anni. Il più giovane di loro, rimasto ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi.

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi e avrebbe visto le persone coinvolte munirsi di cinture, bastoni e bottiglie di vetro. Indagini in corso per risalire all’identità delle altre persone coinvolte.