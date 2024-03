Cogorno (Genova) alla veneranda età di 31 anni, Johnny, non è esattamente scattante e forte come quando era un puledro e quando ieri pomeriggio è caduto in un avvallamento proprio non ce la faceva ad alzarsi e rischiava di scivolare in un dirupo. Per questo i suoi padroni hanno chiamato i vigili del fuoco chiedendo se fosse possibile salvare l’animale da morte certa perché loro, da soli, non riuscivano a rimetterlo in piedi.

Così i vigili del fuoco sono accorsi in via Betulla e hanno costruito un appoggio con cui sollevare Johnny con un sistema di carrucole.

Con uno speciale treppiede e tanta buona volontà e pazienza, il cavallo anziano è stato imbragato e rialzato pian piano per non ferirlo mentre un veterinario controllava il suo stato di salute.

Accertato che Johnny non avesse ferite o fratture, i pompieri lo hanno calato a terra e rimesso in piedi tra la gioia dei presenti.

Ora Johnny può tornare a camminare tranquillo e, si spera, a vivere ancora molti anni.