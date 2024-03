Genova – L’ascensore per disabili per accedere all’asilo nido Eolo, al Biscione di Marassi, sta per essere rimesso in funzione. Lo ha precisato l’assessore alle politiche abitative della Regione Ligura, Marco Scajola, rispondendo all’interrogazione presentata oggi, durante l’assemblea del consiglio regionale, da parte del consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Paolo Ugolini.

Ugolini ha chiesto alla giunta se intendesse attivarsi presso A.R.T.E. ed il Comune di Genova affinché vengano eseguiti tutti i lavori necessari per la messa in funzione dell’ascensore presso lo stabile ARTE sito in via Leonardo Fea, 79-83, sulle alture di Marassi e se sono previsti interventi per migliorare l’accessibilità dell’asilo nido alle persone con disabilità, per garantire l’accesso ai servizi educativi e scolastici a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni di disabilità.

L’assessore alle politiche abitative Marco Scajola ha precisato che ARTE si è attivata per garantire l’accessibilità al nido d’infanzia Eolo e alla scuola per l’infanzia Montale e che tali interventi sono stati completati o sono in via di completamento. L’assessore ha precisato, infatti, che sono state avviate le attività anche per adeguare l’ascensore, sebbene non ne fosse stata segnalata la priorità da parte dell’utenza, e che ARTE ha avviato gli interventi per ripristinare l’ascensore e renderlo disponibile alle due strutture scolastiche.