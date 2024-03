Genova – Due dirigenti medici verranno presto assegnati al punto di primo intervento dell’ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in risposta all’interrogazione del consigliere Gianni Pastorino di Linea Condivisa, che chiedeva informazioni circa la carenza di personale del repoarto dell’ospedale di Sestri.

Nel corso del consiglio regionale che si è tenuto oggi Pastorino ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta che tipo di soluzione è stata trovata per affrontare le problematiche che stanno emergendo presso il Punto di Primo Intervento di Sestri Ponente assicurandone la piena operatività.

Il consigliere ha rilevato che nell’ottobre scorso l’assessore Gratarola aveva dichiarato che la questione era risolta mentre Asl 3 ha dichiarato che si mantiene una situazione di criticità.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che sono in corso le procedure assunzionali dei vincitori del concorso per la specialità di medicina di emergenza-urgenza, svoltosi di recente. Tra questi, ha precisato Gratarola, due dirigenti verranno assegnati al punto di primo intervento del Padre Antero Micone e che le assunzioni si perfezioneranno tra giugno e agosto, dopodiché la criticità potrà considerarsi superata.

