Genova – Molta paura, pesanti danni ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per l’incendio divampato nella zona a mare del quartiere di Prà e che ha distrutto ben 8 barche attraccate al molodi via Arenile.

L’allarme è scattato intorno alle 3,30 della scorsa notte quando alcuni passanti hanno notato le fiamme che distruggevano le prime barche ed hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre e autobotti insieme ai sommozzatori e alla Capitaneria di Porto.

In breve, per il materiale con cui sono costruite le imbarcazioni, le fiamme si sono estese a diverse altre barche ormeggiate, distruggendole completamente.

Fortunatamente i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto hanno allontanato le altre barche in modo da isolare l’incendio ed evitare che si propagasse ancora.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e poi sono iniziate le operazioni di bonifica e di smaltimento dei relitti.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di capire cosa abbia scatenato il rogo che potrebbe essere doloso o avviato da un corto circuito a bordo di una delle barche.