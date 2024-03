Genova – Ha ospitato un amico in difficoltà per alcuni giorni e lui ha tentato di violentarla. Drammatico intervento dei carabinieri, nella notte, in un appartamento di Sestri Ponente dove una giovane donna, mamma da qualche mese, è stata aggredita da un conoscente che aveva ospitato in casa per aiutarlo in un momento di difficoltà.

L’uomo, un italiano di 40 anni, ha aggredito la donna, 36 anni, dopo un approccio sessuale respinto con decisione dalla donna che, a quel punto, ha preso in braccio il figlio nato da pochi mesi e si è spostata in un’altra stanza. Qui però l’uomo l’ha raggiunta palpeggiandola e cercando di costringerla ad un rapporto sessuale.

La donna si è divincolata con forza e sempre con il bambino in braccio è fuggita sul pianerottolo e si è messa ad urlare e i vicini di casa hanno subito chiamato il numero di emergenza 112.

All’arrivo dei carabinieri l’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Pontedecimo in attesa di essere interrogato per poter fornire la propria ricostruzione dei fatti.