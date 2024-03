Un leggero aumento dell’alta pressione porterà nei prossimi giorni condizioni di tempo più soleggiato ma il passaggio di deboli correnti umide continuerà ad alimentare passaggi nuvolosi su tutta la regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 19 Marzo 2024

Velature al mattino sul ponente della Liguria, inoltre saranno presenti ancora nubi basse su versante costiero ed entroterra centrale tra la notte e il primo mattino, in dissipazione nelle ore centrali.

Nel pomeriggio aumento della nuvolosità per fenomeni di convezione nelle zone interne: saranno possibili brevi rovesci in zona Aveto-Trebbia

Venti a regime di brezza

Mare poco mosso

Temperature in lieve calo le minime, in aumento le massime (in particolare nello spezzino)

Sulla costa temperature minime tra +9/+12°C e massime tra +14/+20°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+8°C e massime tra +11°C/+18°C