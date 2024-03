Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nel principio di incendio dvampato questa sera, intorno alle 18, nei fondi dell’istituto Montale di via Timavo nel quartiere di Borgoratti.

Il denso fumo nero ha invaso i locali e i passanti hanno chiamato i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto.

Prima si è verificato che all’interno delle aule e degli uffici non ci fosse più nessuno e poi sono state avviate le operazioni per cercare l’origine del fumo.

Sul posto anche le ambulanze del 118 ma al momento non risultano feriti.