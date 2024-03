Savona – Viaggiavano su una Porsche ed una Mercedes di grossa cilindrata con ben 18 chili di cocaina i due trafficanti bloccati dalla Guardia di Finanza di Savona durante un controllo .

I due, residenti nell’area di Roma, rientravano da un viaggio in Spagna su auto di lusso e sono stati controllati sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nell’ambito di consueti controlli di routine.

I finanzieri, però, hanno notato che i due veicoli viaggiavano “in coppia” e una volta fermati i conducenti manifestavano un forte nervosismo. Motivo che ha spinto ad approfondire le verifiche che hanno portato al ritrovamento di nascondigli segreti nei quali trasportavano ben 18 chili di cocaina suddivisa in pacchetti oltre a telefoni cellulari e denaro contante.

La droga, rivenduta sul mercato dello spaccio al dettaglio avrebbe fruttato non meno di un milione e 300mila euro.