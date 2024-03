Genova – Sono tornati in funzione, dopo la segnalazione di alcuni residenti tramite LiguriaOggi.it, gli ascensori per disabili che erano fermi da tempo dopo aver funzionato qualche giorno dopo l’inaugurazione.

Gli ascensori sono stati installati sul pontile costruito per collegare i vari binari ma che non sono raggiungibili da chi ha difficoltà motorie ma anche dalle mamme con passeggini o carrozzine.

I Lettori che ci avevano segnalato il disservizio hanno inviato un altro video nel quale mostrano soddisfatti che entrambe gli impianti hanno ripreso a funzionare e sperano che non ci siano altri contrattempi.