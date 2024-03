Genova – Un uomo è stato aggredito e rapinato nella notte da due sconosciuti in via Edera. Secondo quanto raccontato dalla vittima, due persone si sarebbero avvicinate a lui e l’avrebbero iniziato a schiaffeggiare e prendere a pugni, portandogli via il portafoglio e un mazzo di chiavi.

Successivamente, gli avrebbero chiesto duecento euro per la restituzione della refurtiva, prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. In tal senso, nelle prossime ore potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della rapina.