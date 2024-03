Genova – Un Tir ha scontrato contro il guard rail lungo il raccordo tra l’autostrada A7 e la A10 e il tratto discendente verso Genova Ovest, direzione mare, è stato chiuso per le operazioni di soccorso e bonifica.

Inizia male la giornata per le autostrade attorno al capoluogo ligure. Intorno alle del del mattino un Tir ha sbattuto contro le strutture autostradali spezzando uno dei semiassi e restando di fatto bloccato.

La polizia stradale ha chiuso il tratto dell’autostrada A7 Genova Milano che si raccorda con l’autostrada A10 Genova Ventimiglia in direzione Genova Ovest.