Genova – Il Canile di Monte Contessa “ci riprova” e lancia l’adozione del cuore per Kira, cagnolina mai adottata e che ora sta vivendo le ultime settimane di vita a causa di un brutto tumore.

I Volontari del canile vorrebbero donare a Kira una casa accogliente per poter trascorrere insieme ad una famiglia vera quello che le resta da vivere, probabilmente poche settimane.

Kira è nel canile di Monte Contessa da tempo, ha circa dieci anni e non ha mai trovato una famiglia che la volesse adottare nonostante un carattere giocoso e bonaccione e nessun reale problema.

Ecco il disperato appello dei Volontari per trovare qualcuno che voglia donare qualche settimana di gioia vera a Kira:

“Kira, la bellissima cagnolina nella foto, non ha più molto da vivere – scrivono al canile di Monte Contessa – Ha un tumore all’intestino, una massa in vescica che si sospetta essere un altro tumore, metastasi ai linfonodi e ha avuto un invasivo tumore mammario che le è stato asportato alcune settimane fa. Ha perso molto peso, eppure è ancora piena di gioia di vivere, di vitalità, vuole vivere appieno quello che le rimane.

Kira è una cagna buona e tranquilla, oltre che veramente molto bella, eppure nessuno ha mai chiesto di lei, nessuno vuole donarle una casa per il tempo che le resta.

Sembra che il suo destino sia morire in canile.

Noi ogni giorno cerchiamo di farle passare il tempo nel modo migliore possibile, cerchiamo di tenerla il più possibile in compagnia delle persone, ma non sarà mai come vivere a casa.

Il pensiero che possa morire in un box ci distrugge.

Kira è in canile ormai da dicembre, ha dieci anni, poche settimane davanti a sé.

Per lei l’ideale sarebbe una famiglia senza gatti, da valutare la presenza di altri cani, e che possa non lasciarla mai sola, perché purtroppo patisce molto la solitudine e non riesce a stare da sola a casa.

Il fatto che non possa stare sola a casa può essere un ostacolo importante, ma ci rifiutiamo di credere che nessuno abbia la possibilità di accoglierla e di starle accanto per il poco tempo che le rimane.

Lanciamo questo appello disperato, sperando che qualcuno decida di accoglierlo e di donare finalmente a Kira la serenità che merita. Nessuno deve morire solo”.

Per informazioni sull’adozione si può chiamare il numero 010 8979374 oppure il 351 031 7835 o scrivere una email a adozioni@associazioneuna.org o info@associazioneuna.org

Se volete aiutare gli ospiti del Canile, potete donare cibo ed oggetti necessari al loro benessere acquistandoli nelle liste di Amazon, da Il Cucciolo al Mercato Orientale, Zampalesta in Piazza Rossetti, L’Isola dei Tesori in Corso Martinetti, Spazio Animale in Via Monticelli, o DM in via Brigate Liguria.

Grazie a chiunque ci aiuterà!

Dona il cibo che utilizziamo in canile:

https://mangimesospeso.feed-0.it/…/canile-monte-contessa/

Lista cani Amazon: https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/1CTQJQG29M8I3…

Lista gatti Amazon: https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/3465JOLX23PYY…

Riferimento per PayPal: donazioni@associazioneuna.org

Wishraiser (Dona e Vinci): https://www.wishraiser.com/associazione-una…