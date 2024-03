Genova – Via libera da Regione Liguria allo stanziamento di 150mila euro a favore del Banco alimentare onlus, l’associazione che da anni si occupa di assistere le persone in condizione di emarginazione e povertà in tutta Italia, compresa la Liguria. I fondi serviranno ad aiutare l’associazione nelle sue attività di recupero delle eccedenze alimentari, la riduzione dello spreco di cibo, la distribuzione degli alimenti alle famiglie che ne hanno bisogno.

“Siamo orgogliosi di poter dare una mano al Banco Alimentare, si tratta di un aiuto concreto per chi è sempre al fianco di chi è in condizioni di povertà ed emarginazione. Per questo, per l’annualità 2024 abbiamo voluto aumentare il contributo di 25mila euro rispetto all’anno precedente, passando da 125mila a 150mila euro – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone – Si tratta di un’organizzazione che dispone di una rete di distribuzione capillare e ben organizzata su tutto il nostro territorio, oltre a poter contare su una più vasta organizzazione a livello nazionale che porta avanti una forte strategia di lotta alla povertà”.