Genova – Stanno meglio madre e figlia di 12 anni ricoverate ieri sera all’ospedale San Martino a causa di una intossicazione da fumo per l’incendio divampato nella loro abitazione.

Tutto è avvenuto in un appartamento di via Terpi, ieri sera, poco prima delle 23. Forse a causa di un corto circuito è infatti divampato un incendio nella cucina dell’abitazione e la casa si è velocemente riempita di un denso fumo nero che ha risvegliato la donna e la figlia 12enne.

Subito è scattato l’allarme e la chiamata al 112 che ha attivato i soccorsi ma poi madre e figlia si sono sentite male per le inalazioni di fumo.

All’arrivo dei vigili del fuoco è scattata l’evacuazione dell’intero palazzo e le due persone intossicate sono state accompagnate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

I pompieri hanno spento le fiamme ed avviato le prime indagini per risalire all’origine del rogo che ha provocato molti danni nell’appartamento.

Per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento la polizia locale ha chiuso al traffico via Terpi.