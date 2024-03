Camogli ospiterà dal 26 al 28 marzo, al Cenobio dei Dogi, il primo convegno nazionale dedicato alla figura del consulente tecnico nelle controversie, figura chiave nella composizione delle liti e per fornire informazioni necessarie al giudice che deve dirimere le liti.

Ad organuzzarlo l’associazione nazionale Geo-C.A.M., in collaborazione con l’Associazione Atipyca che ne ospita la sede circoscrizionale Golfo Paradiso.

Il convegno, denominato “Il consulente tecnico forense”, si propone di orientare i professionisti nell’ambito dei possibili percorsi attuabili in tema di risoluzione delle controversie, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia sul processo civile e quelle che – attraverso il D.M. 109/2023 – vanno a regolare le attività dei consulenti del Tribunale.

Durante l’evento verranno organizzate attività laboratoriali “di prova” per imparare le tecniche e le strumentazioni a disposizione del consulente. Laboratori ai quali potranno partecipare, insieme ai professionisti tecnici e giuridici, studenti universitari, studenti delle lauree professionalizzanti e studenti delle ultime classi degli istituti superiori.

Tra i relatori Francesco Paolo Luiso, presidente della Commissione voluta dal Ministro Cartabia per individuare misure atte a migliorare il processo civile.

Al convegno partecipano anche gli agenti immobiliari associati a Fiaip (federazione italiana agenti immobiliari professionali con il presidente Fiaip Liguria Antonio Piccioli.

Quella delle controversie legali per questioni legate agli immobili è infatti una delle casistica “più frequente” tra quelle che si presentano nelle aule dei Tribunali italiani.