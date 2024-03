Genova – Da dove è arrivato il cigno nero planato sul campo sportivo Pio XII – Signorini di Pegli? Se lo domandano in molti dopo il ritrovamento (e successivo allontanamento) del magnifico esemplare poi trasferito senza un perché sulla spiaggia locale.

L’animale era stato ritrovato mentre passeggiava sul campo sportivo e dopo aver suscitato ammirazione e curiosità, è stato allontanato e condotto fino alla spiaggia.

Il cigno nero, non certo abituale frequentatore dei litorali italiani – la specie proviene infatti dall’Australia – è probabilmente fuggito da qualche parco o giardino privato di facoltosi con il gusto non proprio elegante dell’esotico o è clamorosamente fuori rotta nel nel viaggio per la stagione migratoria.

Di certo non andava spostato, se non altro per non confondere un animale già probabilmente sperduto, ma l’occasione è stata ghiotta per tanti curiosi che hanno così potuto fotografarlo.

Meglio sarebbe stato chiamare subito la vigilanza regionale per flora e fauna o una delle tante associazioni che si occupano di tutelare e soccorrere gli animali.

In molti hanno ricordato che l’animale, nel suo paese d’origine, era considerato portatore di sfortuna e l’averlo spostato maldestramente, per i superstiziosi, potrebbe aver scatenato una reazione non proprio positiva chi lo ha cacciato.

(Foto di Daniela Bellardita)