Genova – Grave incidente, nella notte, in via Armando Diaz, nel quartiere della Foce, all’altezza della Qustura. Tre persone sono rimaste ferite nell’impatto violento tra due auto avvenuto intorno all’una della scorsa notte.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale.

Uno dei feriti, il più grave, è stato estratto dalle lamiere e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino mentre i due conducenti dei veicoli sono stati trasferiti in codice giallo.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La polizia locale sta raccogliendo elementi per comprendere meglio come sia avvenuto l’incidente e le responsabilità.