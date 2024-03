Correnti più umide dai quadranti meridionali inizieranno ad interessare anche la nostra regione portando ad un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche e anticiperanno l’arrivo di una nuova perturbazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 25 Marzo 2024

Fino alla mattinata condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Da metà giornata rapido aumento della nuvolosità da ponente verso levante con le prime deboli precipitazioni sull’imperiese e sul savonese a partire dalla serata. Fiocchi di neve sulle Alpi Liguri sopra i 1200/1400m. Tempo ancora asciutto in serata altrove ma con nubi in ulteriore aumento.

Venti tra deboli e moderati da est / sud-est.

Mare poco mosso a levante, mosso a ponente con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata.

Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Costa: Min: +8/+12°C – Max: +14/+16°C

Interno: Min: -2/+7°C – Max: +10/+16°C