Isola del Cantone (Genova) – Ancora un incidente sul lavoro ed ancora un operaio ferito mentre lavora ad un macchinario. E’ successo oggi ad un uomo che è rimasto incastrato con una mano in un macchinario che stava utilizzando e che si è ferito in modo grave.

L’allarme è scattato con l’invio dell’ambulanza del 118 e l’automedica e si è alzato in volo l’elicottero dei vigili del fuoco per un trasporto più rapido in ospedale ma sembra che l’uomo sia stato accompagnato di corsa in ospedale dal suo datore di lavoro o da un collega che lo ha trasportato al pronto soccorso di Novi Ligure.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl che verificano il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro ed eventuali irregolarità.