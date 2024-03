L’avvicinarsi di una perturbazione di origine atlantica determina condizioni perturbate anche in Liguria già dalla giornata di oggi, con precipitazioni diffuse e di intensità crescente fino al culmine che si presenterà con il passaggio del fronte tra la notte e la mattinata di mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 26 Marzo 2024

Già dalle prime ore del mattino rovesci diffusi su Imperiese e Savonese; parzialmente interessato il Genovesato nel corso della mattinata, mentre risulterà più marginale il coinvolgimento dello spezzino nella prima parte della giornata: i rovesci più intensi in questa fase si avranno in Val Bormida, Alpi Liguri e Valli Trebbia/Aveto.

Prima parte del pomeriggio che seguirà la falsariga del mattino, fino ad un incremento sostanziale delle precipitazioni dalla serata, dapprima su Imperiese e Savonese e successivamente sul settore centrale, dove la formazione di una convergenza tra Scirocco e Tramontana determinerà rovesci intensi in particolare tra il Genovesato centro-orientale ed il Tigullio.

Dalle prime ore di mercoledì graduale traslazione delle precipitazioni verso est, con maggiore coinvolgimento dello Spezzino.

Quota neve inizialmente da 800-900m a ponente e 1200-1300m a levante, in aumento nel corso della giornata fino a 1400-1500m a ponente e acqua a tutte le quote a levante.

Venti inizialmente forti dai quadranti settentrionali su Savonese e sul mare davanti all’Imperiese, moderato altrove.

Lento calo delle correnti durante il corso della giornata e rotazione a Scirocco a levante con formazione di convergenze con la tramontana tra il Genovesato ed il Tigullio.

Mare stirato sotto costa a ponente, molto mosso al largo; mosso sul settore centrale della regione, da poco mosso in aumento fino a mosso in serata a Levante.

Temperature minime in aumento nell’interno, stazionarie o in lieve calo in costa. Massime in calo.

Sulla costa temperature minime tra +8/+12°C – Max: +11/+15°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+7°C – Max: +5/+11°C