Brugnato 5Terre Outlet Village si appresta a celebrare il suo decimo anniversario con un mese di aprile ricco di iniziative ed eventi dedicati a grandi e bambini, pensati per festeggiare insieme a tutta la comunità della Val di Vara, ai visitatori e clienti una data davvero importante.

Si parte subito, venerdì 29 marzo con il concorso valido fino al 5 maggio “Fai shopping e vinci un weekend a Gardaland”, che offrirà a tutti la possibilità di vincere due soggiorni per 4 persone presso il Gardaland Adventure Hotel, comprensivi di biglietti d’ingresso al celebre parco divertimenti.

A seguire, dopo le festività pasquali – che vedranno il Centro chiuso nel giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, ma aperto regolarmente il 1° aprile, Lunedì di Pasquetta, con orario dalle 10 alle 20 – sabato 6 aprile, a partire dalle ore 14.30. Dj set esclusivi faranno ballare e divertire i visitatori che potranno inoltre gustare un cocktail o una tipica focaccia ligure nel corso di happy hour appositamente organizzati dai bar dell’Outlet Village.

A partire sempre dal 6 aprile, e nei fine settimana fino alla fine del mese, verrà a disposizione dei visitatori il caratteristico Trenino del Golfo dei Poeti, che collegherà l’Outlet Village al centro di Brugnato, permettendo a tutti di unire lo shopping alla possibilità di ammirare le bellezze di uno dei più bei borghi medievali del Levante ligure.

Domenica 14 aprile Brugnato 5Terre Outlet Village si trasformerà in un vero e proprio Villaggio dei Bambini, un luogo dove poter festeggiare insieme ai più piccoli con diverse attività pensate appositamente per il loro divertimento: intrattenimento con animatori e, creazione e distribuzione di sculture fatte con i palloncini e tanto altro. Per l’occasione la giornata sarà allietata dalla musica live della Banda di Sesta Godano.

Sabato 20 aprile sarà protagonista come special guest la voce unica di Cristina D’Avena, la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, interprete di alcuni dei pezzi più cari alla memoria di grandi e piccini. La celebre cantante si esibirà in un live show insieme al suo corpo di ballo, e incontrerà i suoi fan per foto e autografi.

Il giorno successivo, domenica 21 aprile, sarà una giornata dedicata alla storia del territorio ed alle sue rievocazioni grazie alla presenza all’interno delle vie del Centro degli Sbandieratori di Levanto, che si esibiranno nelle tipiche evoluzioni che tanto affascinano.

A chiudere un mese ricchissimo di eventi ed iniziative speciali, domenica 28 aprile lo speciale appuntamento dedicato a Mare Fuori, la serie-evento targata RAI che tanto successo sta riscuotendo presso il pubblico italiano.

Brugnato 5Terre Outlet Village ospiterà alcuni talent della serie che avranno modo di raccontare la loro esperienza sul set e saranno a disposizione per foto nell’area meet & greet, accessibile tramite pass che verranno distribuiti gratuitamente.