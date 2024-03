Finale Ligure (Savona) – Tanta paura nella serata di ieri a causa di un incendio che si è verificato nella frazione di Varigotti, dove un appartamento situato lungo strada degli Ulivi ha preso fuoco intorno alle ore 21.

Le fiamme si sono propagate velocemente, causando diversi danni e interessando anche due alloggi vicini. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno avviato le difficoltose operazioni di spegnimento dell’incendio.

Due le persone che sono state curate dai sanitari: per una di loro si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, quello di media gravità. Sono ancora da chiarire le cause del rogo.