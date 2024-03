Genova – Il maltempo spinge moltissimi ad usare l’auto per gli spostamenti ed il traffico cittadino va subito ko, anche sulla rete autostradale attorno al capoluogo.

Code e disagi vengono segnalati sulla A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia e l’uscita di Genova Ovest a causa di lavori e per il traffico intenso.

Coda anche tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 sull’autostrada A12 Genova Livorno in direzione ponente e in direzione Milano.

Sempre sulla A7 coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

Rallentamenti e code anche sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pra’ e Genova Ovest e l’allacciamento con la A7, in direzione Genova.

Situazione difficile anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce a causa di traffico intenso e per i lavori ormai in atto da mesi tra Masone e Ovada in direzione nord.