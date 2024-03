Genova – L’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria dalla scorsa notte ha causato diversi allagamenti in città.

Allagato ancora una volta il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon a Multeso e nuove roventi proteste per disagi che ormai si ripetono ad ogni acquazzone un pò più intenso.

La strada è percorribile a fatica in una sola delle tre corsie e si attende l’intervento del consueto autospurgo per liberare le condotte di scarico che si ostruiscono ormai da anni e sempre in occasione di precipitazioni non certo eccezionali.

La polizia locale sorveglia la situazione in loco per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti.