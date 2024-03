Genova – La mareggiata colpisce la costa genovese e in via Oberdan confluenza via Murcarolo scatta il divieto di transito per moto e motocicli a causa del pericolo di essere colpiti da un’ondata o dagli schizzi delle onde che si frangono sulla scogliera.

Le onde, infatti, raggiungono la strada e possono costituire un pericolo per automobilisti ma soprattutto per chi viaggia in moto o scooter.