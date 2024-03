Il vortice depressionario che si è stabilito sul Golfo di Biscaglia continua a produrre sistemi frontali che, in sequenza, raggiungono la nostra regione e l’Italia in generale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 28 Marzo 2024

Durante la notte un disturbo in quota ha favorito la formazione di una linea precipitativa che da ponente ha mosso e muoverà verso levante fino alla tarda mattinata, con precipitazioni abbondanti (anche temporalesche) tra il Genovesato centro-orientale, lo Spezzino e soprattutto il relativo entroterra.

Piogge moderate sull’Imperiese e Savonese occidentale nello stesso arco di tempo.

Dalle ore centrali rapido miglioramento con schiarite diffuse a ponente, ma con copertura più compatta spostandosi verso est, dove non mancheranno residue precipitazioni nell’interno di levante, sostenute da tese correnti di Libeccio.

Quota neve oltre 1600m sulle Alpi Liguri, acqua a tutte le quote invece a levante.

Venti forti dai quadranti meridionali: al mattino insisteranno maggiormente a Levante e al largo, con raffiche fino a burrasca da S-SW, mentre nel pomeriggio interesseranno maggiormente davanti Capo Noli con correnti da SW.

Mare molto mosso ovunque al mattino, in aumento fino ad agitato a Levante e al largo.

Onde significative anche oltre 4m e periodo fino a 10s.

Temperature in sensibile aumento nei valori minimi al centro della regione, stazionarie altrove. Massime in aumento ovunque (specialmente nell’Imperiese)

Sulla costa attese temperature minime tra +9/+13°C e massime tra +14/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+8°C e massime tra +7/+16°C