Genova – Resterà lontano dagli stadi e da tutte le manifestazioni sportive per ben 6 anni il tifoso della Sampdoria che lo scorso 16 marzo ha fatto esplodere un petardo in occasione della partita con il Bari ferendo un bambino di appena 9 anni.

L’uomo, un 33enne genovese, è stato individuato dalla Digos e dalla Polizia scientifica e il Questore di Bari, Giovanni Signer, ha emesso un Daspo che gli vieta di partecipare ed assistere ad eventi sportivi per i prossimi 6 anni.

Il giovane è stato arrestato per lancio di oggetti pericolosi e per i prossimi anni assisterà alle partite da casa e rigorosamente fuori dagli stadi.