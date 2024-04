E’ scattata ieri sera e terminerà alle 14 la nuova Allerta Gialla per maltempo e pioggia diramata da Arpal per le zone del Ponente (Imperiese) e di Levante (Spezzino) a causa del passaggio di una pertubazione che porterà precipitazioni anche abbondanti sulla Liguria.

Queste le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

LUNEDI’ 1 APRILE: Tra la notte e il mattino piogge e rovesci diffusi con intensità moderate su ABD, forti su CE, quantitativi elevati su CE, significativi su ABD. Possibili temporali con una bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. Dal mattino migliora a partire da Ponente. Fino a metà giornata venti di burrasca 70-80 km/h su tutte le zone con valori >100 km/h sui crinali, successiva attenuazione a forti. Mare agitato su ABC con mareggiate per onda lunga di libeccio, periodo 7-8 secondi.

MARTEDI’ 2 APRILE: Venti forti di libeccio su coste esposte di A e su parte più meridionale di C. Durante la notte mare localmente agitato su C con residue mareggiate, in successiva scaduta.