Recco (Genova) – Week end ligure per Francesco Totti e immancabile assaggio di focaccia al formaggio e piatti a base di pesce secondo le ricette liguri.

Il campione ha trascorso qualche giorno di vacanza ed è passato per la Liguria dove si è fermato a Recco per gustare le eccellenze della Liguria e la celebre focaccia al formaggio.

Totti si è fermato alla Manuelina dove ha assaggiato la specialità della casa ma anche alcuni piatti a base di pesce cucinati secondo la tradizione ligure.