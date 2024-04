Imperia – Bonifica in corso in via Ballestra, all’altezza dell’incrocio Poggio per il carburante che si è riversato per strada, nella notte, per un guasto di un mezzo pesante.

Il contenuto del serbatoio di gasolio si è riversato a terra per cause ancora da accertare, diffondendo un forte odore di idrocarburi e rendendo l’asfalto viscido e pericoloso per i mezzi in transito.

I vigili del fuoco sono intervenuti bloccando il traffico ed eliminando il carburante finito a terra.

Subito dopo sono iniziate le bonifiche per evitare inquinamento dell’acqua e limitare i danni all’asfalto.