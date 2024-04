Camogli (Genova) – Controllo a sorpresa con i cani antidroga davanti all’istituto Nautico e un giovane trovato in possesso di hashish e bilancino di precisione è stato segnalato.

I Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno effettuato un controllo presso l’istituto superiore con il supporto dei militari del Nucleo carabinieri cinofili di Villanova D’Albenga (SV) e del cane antidroga di nome “Bono”.

Posizionati nel piazzale antistante l’istituto Nautico già alla 7,20 del mattino, i militari e il cane antidroga hanno controllato i ragazzi che entravano a scuola chiedendo ad alcuni di poggiare gli zaini su un bancone e facendo girare il cane addestrato a trovare la droga.

Controlli estesi a circa 350 studenti che hanno portato all’identificazione di un caso “sospetto” con un minorenne poi trovato in possesso di alcuni grammi di hashish ed un bilancino di precisione.

Il ragazzo è stato identificato e segnalato per gli opportuni provvedimenti.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in altri istituti