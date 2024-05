Un campo di bassa pressione in formazione sul Mar Ligure richiama correnti umide che porteranno al ritorno di nubi a bassa quota sulla regione. Si tratta di un preludio di un nuovo peggioramento in arrivo per la giornata di venerdì e rovinerà parte del weekend.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 30 Maggio 2024

L’umidità nei bassi strati interesserà i cieli liguri già dalla mattina, quando saranno possibili deboli precipitazioni tra il Genovesato e il Savonese, con cielo da velato a nuvoloso sul resto della regione.

Nel pomeriggio generale aumento della copertura nuvolosa in prevalenza sui versanti marittimi, sempre con deboli precipitazioni associate laddove la copertura nuvolosa risulterà più compatta.

Previsto lo sviluppo di temporali di intensità localmente moderata sulle Alpi Liguri nel pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti settentrionali a ponente, Scirocco moderato sul centro-levante, con raffiche localmente forti sui capi esposti.

Mare in aumento fino a mosso sul centro-levante ed imperiese, molto mosso al largo.

Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie o in lieve calo le massime.

Sulla costa: Min: +16/+19°C – Max: +18/+22°C

Nell’interno: Min: +9/+15°C – Max: +15/+21°C