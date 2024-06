Genova – Il Luna park torna in versione estiva e nella nuova sistemazione di Ponte Parodi, nel cuore del porto antico della città.

I baracconi tornano a Genova e dal 6 luglio al 18 agosto terranno compagnia, nel bene e nel male, ai tanti genovesi che resteranno a casa per il periodo estivo.

L’annuncio è stato dato dal Comune che ha pubblicato sull’Albo Pretorio il bando di gara per gli ultimi spazi disponibili.

Dopo le ultime perplessità dei giostrai, superate dopo l’esperimento invernale, la nuova collocazione del Luna Park diventa definitiva e offre una “stagione estiva” che prima non esisteva.

Più perplessi gli abitanti della zona retrostante alla zona di Ponte Parodi e di Castelletto che temono l’abbinamento finestre aperte e musica a tutto volume.

Alcuni comitati locali stanno raccogliendo le firme per chiedere al Comune una “stretta” sugli orari e sulla quantità di decibel che le attrazioni potranno emettere e preparano una rete di sorveglianza per far scattare eventuali denunce in caso di supero dei limiti previsti per legge per orari di apertura e per “volume”.