Genova – E’ stato momentaneamente chiuso al traffico aereo, questa mattina l’aeroporto Cristoforo Colombo, a seguito dell’emergenza attivata dopo l’annuncio di un pilota di un jet privati di “fumo in cabina”, una delle emergenze più gravi che possano avvenire in volo, a bordo di un aereo.

Secondo quanto appreso, il velivolo privato partito da Milano Linate e diretto a Saint Tropez avrebbe lanciato l’allarme a causa della presenza di fumo in cabina atterrando così allo scalo genovese. Dopo l’atterraggio, è stato attivato il protocollo di emergenza che ha comportato la momentanea chiusura dell’aeroporto.

Sul posto capitaneria di porto, vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. Fortunatamente, le persone a bordo dell’aereo sarebbero uscite in maniera autonoma e non si registrerebbero feriti o intossicati.