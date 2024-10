Borghetto Santo Spirito (Savona) – Ancora ricerche in corso per ritrovare la persona che ieri sera, intorno alle 22, ha abbandonato la moto coinvolta in un incidente stradale con un pullman della linea TPL per allontanarsi a piedi.

L’incidente è avvenuto in corso IV Novembre e in circostanze ancora da chiarire una moto e il pullman si sono scontrati.

Il motociclista caduto a terra si è allontanato senza attendere l’arrivo dell’ambulanza e delle forze dell’ordine e non è chiaro se si sia recato in ospedale in autonomia, magari accompagnato da un automobilista di passaggio o se si sia sottratto volontariamente all’identificazione.

A bordo del pullman sono stati soccorsi tre feriti trasportati in ospedale dalle ambulanze della Croce Bianca di Albenga, della Croce Bianca di Borgio e della Croce Rossa di Loano.

Fortunatamente le condizioni dei feriti non sono gravi.