Genova – Ancora rischio di incidenti, nella notte, a causa delle passeggiate dei cinghiali per le strade cittadine.

E’ successo ieri sera, intorno alla mezzanotte, in viale Centurione Bracelli a Marassi. Una persona a bordo di uno scooter ha rischiato di cadere per l’attraversamento improvviso di alcuni animali accanto all’uscita dei giardini Lamboglia. Solo la fortuna ha voluto che il motociclista sia riuscito ad evitare i cinghiali.

Solo pochi giorni fa una mamma cinghiale aveva deciso di sdraiarsi in mezzo alla strada, in viale Bracelli, per allattare i suoi cuccioli. Una situazione che avrebbe potuto causare un grave incidente con conseguenze per i cuccioli e l’animale e per un eventuale motociclista di passaggio.

Sempre ieri sera e poco prima, intorno alle 23,30, un’altra segnalazione di famigliole di cinghiali è stata fatta da Largo Merlo, nel quartiere di Quezzi.

In questo caso la polizia locale ha inviato un messaggio di allerta per avvisare automobilisti e motociclisti e ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti.