Genova – Un altro episodio di violenza si è verificato la scorsa notte tra le vie del capoluogo. Questa volta è accaduto in via Cornigliano, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo riverso in strada in stato di semi incoscienza.

Sul posto sono arrivati sia i sanitari del 118 che le forze dell’ordine. La vittima, un 30enne, avrebbe raccontato ai poliziotti di aver subito un’aggressione da parte di due persone con le quali aveva trascorso la serata. Secondo quanto raccontato, i due avrebbero iniziato a colpirlo con calci e pugni senza apparente motivo, prima di lasciarlo sulla strada.

Per l’uomo si è reso necessario il trasporto in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Villa Scassi. Le forze dell’ordine, invece, hanno avviato le indagini per stabilire quanto accaduto e risalire agli aggressori. In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.