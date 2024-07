Genova – Lo scorso 7 maggio avevano inseguito, aggredito e malmenato e derubato un ragazzo nella zona di via Turati, davanti al Porto Antico. La polizia ha arrestato tre giovani indagati per la violenta rapina. Si tratterebbe di due minorenni e di un ragazzo appena diventato maggiorenne.

I tre avrebbero preso di mira un ragazzo, lo scorso 7 maggio, che camminava in via Turati e hanno deciso di aggredirlo e derubarlo.

Il giovane, sentendosi minacciato, aveva iniziato una fuga di corsa ma era stato raggiunto e aggredito con calci e pugni e gettato a terra dove uno degli aggressori aveva tentato di rubargli il portafogli e oggetti di valore.

Il ragazzo era stato salvato dalle urla di una donna che ha chiamato il 112 permettendo l’intervento della polizia.

L’analisi delle riprese video della zona e la testimonianza di una persona che ha fornito preziose informazioni, la polizia ha identificato e arrestato i presunti autori della rapina che ora finiranno a processo.