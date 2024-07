Genova – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è dimesso questa mattina e si susseguono le reazioni politiche alla notizia.

Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi con il collega di Gruppo Paolo Ugolini esprimono soddisfazione.

“Finalmente – scrivono i rappresentanti del M5S – Era dall’8 maggio che chiedevamo il doveroso passo indietro di Giovanni Toti. E come abbiamo sempre detto, la Liguria non poteva rimanere appesa alle sue vicende giudiziarie, per le quali si difenderà nelle sedi opportune. Il nostro è sempre stato un giudizio politico. Oggi si sono concretizzate le sue dimissioni: era l’ora. Dispiace che si sia arrivati a questo epilogo dopo aver tenuto la Regione in ostaggio per 2 mesi e mezzo. Ora si restituisca la parola agli elettori, la cui decisione è e sarà per noi sempre sovrana”.