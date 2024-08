Genova – Un incendio ha distrutto nella notte alcune auto e scooter parcheggiati in salita Campasso di San Nicola a Sestri Ponente.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte quando i residenti della zona hanno iniziato a sentire forti rumori e odore di bruciato ed hanno aperto le finestre accorgendosi del rogo che stava distruggendo i veicoli posteggiati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno faticato non poco per raggiungere il luogo dell’incendio per la dimensione ristretta della stradina ma anche per spegnere le fiamme visto che l’incendio si è propagato ad una intercapedine presente sotto le auto posteggiate.

Gocce di carburante e di plastica fusa hanno dato fuoco, cadendo, a del materiale presente nell’intercapedine.

Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno bonificato l’area ed iniziato le prime indagini per capire l’origine del rogo che potrebbe essere dolosa.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati ma la paura è stata tanta e i danni ingenti.

