Genova – Tornano le partite allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e tornano divieti e disagi per automobilisti e residenti.

Questa sera, venerdì 9 agosto 2024, alle 20,45, lo stadio ospiterà l’incontro di calcio Genoa Reggiana e riprenderanno le consuete modifiche alla viabilità ed alla sosta che tanti disagi e proteste causano nel quartiere.

In particolare la polizia locale segnala dalle ore 13,00 (quasi 8 ore prima dell’evento) scatta l’interdizione alla sosta per i motoveicoli in via Monnet (altezza Istituto Firpo Buonarroti) sul lato cancellata p.le Atleti Azzurri d’Italia e nell’area antistante i prefiltraggi di p.le Marassi. Il parcheggio ospiti é predisposto nell’area “Piastra Bisagno” – uscita casello Genova Est e pertanto i residenti che sono soliti posteggiare in quell’area saranno costretti a cercare altra collocazione in un quartiere che già fatica a offrire posti auto in condizioni di normalità.