Genova – Passeggiata all’alba per una famigliola di cinghiali che è stata segnalata questa mattina, intorno alle 5, in via Stefanina Moro, nel quartiere di Quezzi.

Mamma cinghiale e i sui cucciolotti sono stati avvistati da un automobilista che ha subito segnalato la presenza degli animali ed è scattata la consueta messaggistica della polizia locale che ha avvisato del pericolo automobilisti e motociclisti.

Il pericolo più grande è infatti rappresentato dalla possibilità che moto, scooter ma anche auto, si trovino davanti gli animali senza poterli evitare.

(Foto di Archivio)