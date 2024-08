Savona – Neppure l’allerta meteo e i temporali hanno fatto desistere gli appassionati di campeggio abusivo sulle spiagge del savonese e non sono mancate richieste di intervento per accampamenti e bivacchi sull’arenile.

Nell’ultima settimana la polizia locale ha controllato in modo massiccio le spiagge elevando almeno 30 sanzioni per inosservanza all’ordinanza balneare.

Nei prossimi giorni e fine settimana i controlli proseguiranno in modo costante e puntuale per riportare l’ordine sulle spiagge e per convincere chi pensa di poter dormire in spiaggia che esistono divieti e chi li fa rispettare.