Bogliasco (Genova) – Un grosso nido di vespa killer, la terribile Vespa velutina, è stato trovato nel centro abitato di Pontetto, nella parte di levante del comune di Bogliasco. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni residenti che hanno notato la strana presenza di una sorta di “pallone” di color marrone, “appeso” sotto al cornicione di una palazzina nella zona del passaggio a livello, lato mare.

All’interno migliaia di vespe velutine molto aggressive e dalla puntura potenzialmente mortale. Insetti “alieni” arrivati dall’Asia e che si stanno diffondendo in Liguria con grande velocità e scarsa reazione da parte delle autorità preposte alla salvaguardia della salute dei Cittadini.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i tecnici addetti alla neutralizzazione e distruzione dei nidi.

E’ molto importante trovare, segnalare e distruggere i nidi delle pericolose vespe velutine poiché a fine stagione, con l’arrivo del freddo, da ogni nido potrebbero uscire centinaia di nuove Regine feconde che potrebbero dar vita ad altrettanti nuovi nidi nella prossima primavera.

La pericolosità della vespa velutina è sottostimata dai più che la considerano un “problema” per gli apicoltori poiché l’insetto si ciba (anche) di api ed è in grado di creare pesanti danni all’apicoltura. In realtà, però, nei paesi come la Francia dove il fenomeno è presente da tempo, si stanno accorgendo che la presenza di nidi con migliaia di vespe anche in città, tra le case, sugli alberi dei giardini pubblici e persino nel terreno, anche in zone di coltivazione, può essere causa di incidenti mortali per la forte aggressività degli insetti nella difesa dei nidi.

Chi avesse la sfortuna di avvicinarsi troppo ad un nido potrebbe essere attaccato da decine, centinaia di vespe ed è noto che la puntura di un solo insetto può uccidere una persona con allergie specifiche e che l’aggressione di più esemplari può avere lo stesso effetto su persone sanissime.